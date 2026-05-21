Уникальный вечер для избранных, где искренность и простота встречаются с атмосферой эксклюзивности и элегантности. Это особая форма спектакля-концерта, где знакомая всем притча Экзюпери прозвучит по-новому. Талантливый режиссёр Нина Чусова перевела её на язык театра, пластики и музыки, отразив современность и создав новый жанр. Простые и ясные «детские» истины о вере, искренности и любви становятся ещё более актуальными сегодня — и находят отклик в сердцах даже самых искушённых зрителей.