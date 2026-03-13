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Маленький принц

Усадьба Смирновых, Тверской бульвар, 18с1

Начало:

Завершение:

от 8500₽ до 15000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Уникальный вечер для избранных, где искренность и простота встречаются с атмосферой эксклюзивности и элегантности. Это особая форма спектакля-концерта, где знакомая всем притча Экзюпери прозвучит по-новому. Талантливый режиссёр Нина Чусова перевела её на язык театра, пластики и музыки, отразив современность и создав новый жанр. Простые и ясные «детские» истины о вере, искренности и любви становятся ещё более актуальными сегодня — и находят отклик в сердцах даже самых искушённых зрителей.

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