Возраст 18+
Стендап
Про событие
Импровизационное StandUp шоу "Love Is", где 3 комика с разными историями ответят на ваши вопросы, дадут советы по отношениям, простебут бывшую вторую половинку и устроят вам вечер полный комедии и историй. Вайб тех самых подружек на кухне обеспечен.
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