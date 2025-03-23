Импровизационное StandUp шоу "Love Is", где 3 комика с разными историями ответят на ваши вопросы, дадут советы по отношениям, простебут бывшую вторую половинку и устроят вам вечер полный комедии и историй. Вайб тех самых подружек на кухне обеспечен.