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Финал всероссийского диджейского баттла между барно-клубными диджеями, в котором примут участие 6 победителей региональных отборочных туров: MOONY BIT (Саратов) / TKACHEV (Уфа) / Z-LOW (Красноярск) / WZDQ (Санкт-Петербург) / DMITRY V (Москва) / BURNAEV (Красноярск) Ребята поборются за звание сильнейшего диджея, выступающего в open-формате. В программе скретч-шоу и лайв перфоманс от Scratch Dj School.
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