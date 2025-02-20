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Лига Диджеев. 1-й Всероссийский финал

Клуб Deep, Краснопрудная улица, 24с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Финал всероссийского диджейского баттла между барно-клубными диджеями, в котором примут участие 6 победителей региональных отборочных туров: MOONY BIT (Саратов) / TKACHEV (Уфа) / Z-LOW (Красноярск) / WZDQ (Санкт-Петербург) / DMITRY V (Москва) / BURNAEV (Красноярск) Ребята поборются за звание сильнейшего диджея, выступающего в open-формате. В программе скретч-шоу и лайв перфоманс от Scratch Dj School.

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