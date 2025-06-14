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Квазитанцевальная электроакустика от Перселла до Aphex Twin

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Delays — концерт кураторского проекта Hauntology композитора Дмитрия Мазурова. Основная идея цикла Hauntology « музыка вне жанровых ограничений, выражающая идеи и образы хонтологии. Проект Hauntology — это ансамбль-конструктор, который может быть и академическим ансамблем, и инди-группой, и даже техно-проектом. Vol. 4 — программа квазитанцевальной электроакустической музыки в экспериментальном формате: половина зала станет танцевальной зоной. Delay — популярный эффект обработки звука, имитация эха. Канон, имитация и другие полифонические приёмы зародились еще в XV веке. В нашу эпоху эти техники получили новое воплощение средствами звукоинженерии — так появился delay. Эхо как движение perpetum mobile существует и в техно с его скупым минимализмом и бесконечными повторениями. В программе представлены разные формы delay, от канона в пьесе Генри Перселла до компьютерного эффекта в аранжировке Autechre.

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