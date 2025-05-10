Возраст 18+
Стендап
Про событие
Для тебя выступят дуэты и трио с юмористическими миниатюрами. Уже скоро стартуют съёмки юмористических проектов, поэтому для тебя выступят не только начинающие, но и опытные комики, которых вы могли видеть в различных TV и интернет проектах. Уникальня возможность увидеть номера раньше, чем они появятся в эфире!
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