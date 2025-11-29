Проверочный концерт Коли Андреева. Андреев — стендап комик с философским уклоном, умеющий превращать даже самые серьёзные размышления в остроумные и смешные. Ещё с времён проектов Big Stand Up и Paramount Comedy, он прославился своими спокойными и проникновенными монологами. Главное, что отличает выступления Николая — это наличие сюжета и особого смыслового наполнения. Неудивительно, что он частый участник «Шоу Историй» и становится гостем множества подкастов. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуется приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за 30 мин до начала программы. Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт)