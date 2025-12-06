Карина Мейханаджян и Юля Ахмедова
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Красивый и яркий дуэт на одной сцене. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуется приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. Возрастное ограничение 18+ (при входе понадобится паспорт).
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