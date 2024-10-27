Внимание: отмена мероприятия. Насладись соблазнительной музыкой 80-х на трибьют-концерте Sade — певице с томным афроамериканским тембром и притягательным обаянием. Sade — британская певица, автор песен, актриса, а также четырехкратная победительница премии «Грэмми». Её успех стал колоссальным после выхода в свет «Diamond Life» — дебютного альбома 1984 года, а абсолютные хиты «Smooth Operator», «No Ordinary Love», «Kiss of Life» до сих пор крутят на радиостанциях. Все шесть ее альбомов стали платиновыми, а саму Sade сегодня называют самой успешной британской певицей в истории. Чувственные хиты «Smooth Operator», «Love is Found» и многие другие в завораживающих джазовых аранжировках исполнит обладательница томного низкого голоса Ольга Ашмарина и ее бэнд «Jazz Reflection». Московская группа «Jazz Reflection» под предводительством Ольги Ашмариной, что в переводе означает «Отражение Джаза» — это завораживающие узоры соула и ритмы джаза, энергичный фанк и романтичный блюз. Эту группу гости долго не отпускают бурными аплодисментами за те душевные импровизации, которые им дарят музыканты. Отдохни в изысканном винтажном лаунже с вкусной кухней, баром и романтичной открытой верандой под сочный расслабляющий джаз в самом сердце Москвы.