ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[отменено] Джазовый трибьют иконе соула и легендарной певице SADE

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 7000₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

Внимание: отмена мероприятия. Насладись соблазнительной музыкой 80-х на трибьют-концерте Sade — певице с томным афроамериканским тембром и притягательным обаянием. Sade — британская певица, автор песен, актриса, а также четырехкратная победительница премии «Грэмми». Её успех стал колоссальным после выхода в свет «Diamond Life» — дебютного альбома 1984 года, а абсолютные хиты «Smooth Operator», «No Ordinary Love», «Kiss of Life» до сих пор крутят на радиостанциях. Все шесть ее альбомов стали платиновыми, а саму Sade сегодня называют самой успешной британской певицей в истории. Чувственные хиты «Smooth Operator», «Love is Found» и многие другие в завораживающих джазовых аранжировках исполнит обладательница томного низкого голоса Ольга Ашмарина и ее бэнд «Jazz Reflection». Московская группа «Jazz Reflection» под предводительством Ольги Ашмариной, что в переводе означает «Отражение Джаза» — это завораживающие узоры соула и ритмы джаза, энергичный фанк и романтичный блюз. Эту группу гости долго не отпускают бурными аплодисментами за те душевные импровизации, которые им дарят музыканты. Отдохни в изысканном винтажном лаунже с вкусной кухней, баром и романтичной открытой верандой под сочный расслабляющий джаз в самом сердце Москвы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста