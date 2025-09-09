Improv Show. Папа Факапа
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Fuck up — с английского «провал»/«облом». Сленговое выражение, означающее полную неудачу в чем-либо. А «Папа факапа» - это новое шоу, в котором и комики, и люди в зале рассказывают свои факапные истории.
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