Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Про событие
«Демоны Блока» — это история, будоражащая воображение, захватит тебя и перенесёт в самые таинственные уголки души поэта. Погрузишься в атмосферу символизма и мистики, исследуя образы демонов и тьмы в поэзии великого русского поэта. Ты узнаешь о влиянии личных переживаний и исторического контекста на творчество Блока. Приходи на самое магическое событие этого лета, в самом центре Москвы. Каждый заберёт с собой новые знания и яркие впечатления.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи