«Демоны Блока» — это история, будоражащая воображение, захватит тебя и перенесёт в самые таинственные уголки души поэта. Погрузишься в атмосферу символизма и мистики, исследуя образы демонов и тьмы в поэзии великого русского поэта. Ты узнаешь о влиянии личных переживаний и исторического контекста на творчество Блока. Приходи на самое магическое событие этого лета, в самом центре Москвы. Каждый заберёт с собой новые знания и яркие впечатления.