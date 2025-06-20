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[отменено] Иммерсивное образовательное шоу «Демоны Блока»

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

«Демоны Блока» — это история, будоражащая воображение, захватит тебя и перенесёт в самые таинственные уголки души поэта. Погрузишься в атмосферу символизма и мистики, исследуя образы демонов и тьмы в поэзии великого русского поэта. Ты узнаешь о влиянии личных переживаний и исторического контекста на творчество Блока. Приходи на самое магическое событие этого лета, в самом центре Москвы. Каждый заберёт с собой новые знания и яркие впечатления.

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