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I'm a Swiftie Party

Reka19, улица Ленинская Слобода, 19к2

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Завершение:

700₽
Возраст 16+
Стендап
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Эта вечеринка для свифти. Эта вечеринка про свифти... Строй теории, снимай маски клоунов и проводи пять часов в невероятной, чарующей атмосфере яркого мира Свифти! Что тебя ждёт: — Три этажа яркого пространства — 5 часов песен Taylor Swift! — Маркет с мерчём и различными атрибутами по творчеству Тейлор — Печенье с предсказанием каждому гостю на входе — Тематическая, сверкающая фотозона — Профессиональный фотограф — Яркое шоу — Интерактивы на сцене (например, «угадай песню Тейлор» и другие конкурсы) — Большой розыгрыш подарков по творчеству Тейлор Свифт (диски, футболки, винил и многое другое) — Зона с плетением браслетов дружбы (материалы для браслетов предоставляются бесплатно) — Зона с настольными играми — Клипы и live выступлений Тейлор на большом экране в отдельном зале — Стикеры с Тейлор каждому гостю на входе

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