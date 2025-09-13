Эта вечеринка для свифти. Эта вечеринка про свифти... Строй теории, снимай маски клоунов и проводи пять часов в невероятной, чарующей атмосфере яркого мира Свифти! Что тебя ждёт: — Три этажа яркого пространства — 5 часов песен Taylor Swift! — Маркет с мерчём и различными атрибутами по творчеству Тейлор — Печенье с предсказанием каждому гостю на входе — Тематическая, сверкающая фотозона — Профессиональный фотограф — Яркое шоу — Интерактивы на сцене (например, «угадай песню Тейлор» и другие конкурсы) — Большой розыгрыш подарков по творчеству Тейлор Свифт (диски, футболки, винил и многое другое) — Зона с плетением браслетов дружбы (материалы для браслетов предоставляются бесплатно) — Зона с настольными играми — Клипы и live выступлений Тейлор на большом экране в отдельном зале — Стикеры с Тейлор каждому гостю на входе