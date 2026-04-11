Креативный продюсер шоу «Стендап-андеграунд», ведущий подкаста «Лучший друг человека». Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если вы пришли компанией — вы сядете вместе, не переживайте. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.