Флагманское шоу от StandUp_Msk. Лучший способ сбежать от будничной рутины и посмеяться. Это главное стендап-событие недели, где собраны самые лучшие шутки! Паб, смех и хорошая компания — что может быть круче? Дима Коваль известен как блогер и комик. Темы, на которые он шутит, на первый взгляд кажутся несмешными — тут и неудачные отношения с девушками, и одиночество, и ментальные проблемы. Однако поклонникам Коваля по душе его юмор и подкасты, в которых он без пафоса рассуждает на наболевшие темы.