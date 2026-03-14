Фестиваль автолюбителей, битбоксеров, битмейкеров, брейкдансеров и учёных на одной площадке. Рядом с фудкортом расположат самые прокачанные автомобили команды производителя автозвука Prology, которые соединили в единую аудиосистему. Они станут огромными колонками на колёсах, через которые будут зажигать музыканты. Откроет фестиваль чемпион России и СНГ по битбоксу Михаил Берляев, а преподаватели и ученики школы Connect School проведут битбокс-шоу, открытый микрофон и зрелищный баттл. На битмейкинг-баттл соберёт всех фингердраммер Антон «Rubba Fingaz» Жданович. Артём Костин проведёт ураганный брейкданс батл, на который слетятся лучшие танцоры Москвы и Санкт-Петербурга. А также вишенка на торте All Styles Battle (битва танцоров всех стилей), где они сразятся под музыку из серии игр Need For Speed. В качестве звёздных судей на All Styles Battle будет даже финалист 18-й Битвы экстрасенсов Александр Кинжинов. Авто музыкальное безумие будет прерывать научное шоу.