Двое ведущих и один смешной и знакомый вам гость шоу «Добивка» попытаются сделать сольный концерт известного комика смешнее, чем он есть на самом деле. Получится ли это сделать, или нет — решат зрители. Гость: Магомед Джамбуев Ведущие: Влад Ворсин и Амир Шамсиев