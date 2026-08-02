Вечер, где смеёшься ты, а не заказчик. Впервые на одной сцене — вся цепочка дизайн-процесса. Тот, кто рисует. Тот, кто это потом пилит. И тот, кто пишет тебе ТЗ. Пять голосов из дизайна и ИТ: графдизайнер, художник-сюрреалист, столяр-мебельщик, системный аналитик и дизайнер-мама четверых детей. Каждый расскажет свою правду о том, как рождается (и во что превращается) дизайн. Для тех, кто хоть раз слышал «сделайте покреативнее, но подешевле и вчера». Спикеры: Мария — графдизайнер Таня Орлова — дизайнер и художник, топ-100 русского графдизайна Ольга — художник-сюрреалист Олег — столяр-мебельщик Мария — системный аналитик