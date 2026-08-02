ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Дизайн-стендап

StandUp кафе, улица Покровка, 16

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Вечер, где смеёшься ты, а не заказчик. Впервые на одной сцене — вся цепочка дизайн-процесса. Тот, кто рисует. Тот, кто это потом пилит. И тот, кто пишет тебе ТЗ. Пять голосов из дизайна и ИТ: графдизайнер, художник-сюрреалист, столяр-мебельщик, системный аналитик и дизайнер-мама четверых детей. Каждый расскажет свою правду о том, как рождается (и во что превращается) дизайн. Для тех, кто хоть раз слышал «сделайте покреативнее, но подешевле и вчера». Спикеры: Мария — графдизайнер Таня Орлова — дизайнер и художник, топ-100 русского графдизайна Ольга — художник-сюрреалист Олег — столяр-мебельщик Мария — системный аналитик

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста