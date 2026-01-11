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Динер-шоу «Новогодние фантазии»

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Стендап
Необычное
Еда

Про событие

Беспрецедентное сочетание искусства и кулинарии: на сцене появятся артисты в потрясающих нарядах, а на твоих столах — изысканные блюда и напитки от резидентов гастропространства. Погрузись в мир искусства под чарующую музыку и насладись выступлениями. Танцевальные номера очаруют тебя, а мелодии окутают и будут дополнять происходящее на сцене. Выступления Ozma Perfomance Show продуманы до мелочей. Мерцающие стразы, нежные мелодии и захватывающие номера, в которых классика и современность сливаются в гармоничном союзе, создают идеальную атмосферу для вечера.

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