Динер-шоу «Новогодние фантазии»
ул. Новорязанская д.23
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Стендап
Необычное
Еда
Про событие
Беспрецедентное сочетание искусства и кулинарии: на сцене появятся артисты в потрясающих нарядах, а на твоих столах — изысканные блюда и напитки от резидентов гастропространства. Погрузись в мир искусства под чарующую музыку и насладись выступлениями. Танцевальные номера очаруют тебя, а мелодии окутают и будут дополнять происходящее на сцене. Выступления Ozma Perfomance Show продуманы до мелочей. Мерцающие стразы, нежные мелодии и захватывающие номера, в которых классика и современность сливаются в гармоничном союзе, создают идеальную атмосферу для вечера.
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