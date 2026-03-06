Даниил Слободенюк
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Даниил Слободенюк — стендап-комик из Нижнего Новгорода, снимался в проекте «Стендап Андеграунд» на телеканале СТС, «Книжный Клуб», «Разгоны» на ютуб-канале Stand-Up Club #1.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи