Джаз из любимых фильмов на одной из красивейших открытых крыш Москвы. Тебя ждет электричество джаз-оркестра в сочетании с ритмичными мотивами «Liquid spirit» («Мстители: Эра Альтрона»), «Ain’t no mountain high enough» («Стражи Галактики»), «September» ( «1+1») и других известных джазовых шедевров. Настроение вечера создаст современный джазовый оркестр TOLSTOY BAND. Проект певицы Надежды Толстой объединил в себе лучших резидентов джазовой сцены Москвы: клуба Козлова, клуба Бутмана и не только. Сама Надежда, знакомая многим по телепроектам «Главная сцена» и «Победитель» на Первом канале, удивляет своим запоминающимся тембром и яркой харизмой. Она живо общается со зрителями, вовлекая их в захватывающий музыкальный диалог, и не оставляет никого равнодушным. Сильный голос позволяет певице исполнять вещи со сложными и диапазонными вокальными партиями из репертуара таких голосистых див, как Natalie Cole, Tania Maria, Jessie J.