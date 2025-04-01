Возраст 18+
Стендап
Про событие
Формат для тех, кто любит побольше... Побольше комиков за один вечер! Big Open Mic - формат, где за вечер выступают более 20 комиков! Опытные юмористы и начинающие фрешмены, свежий комедийный материал, харизматичный Ведущий и полный зал прекрасных зрителей - вот, что такое "Большой Открытый Микрофон"!
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