Возраст 18+
Стендап
Про событие
Отметь майские праздники с юмором! Тебя ждут выступления топовых комиков, море позитива и ощущение отдыха и свободы. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит всех в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл с компанией — все сядут вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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