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Андрей «Хопкинс» Кузьмин

On The Rocks Bar, Пушкинская площадь, 2

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Казалось бы, ночной клуб и самый взрослый стендап-комик России – понятие несочетаемые. И кто бы мог подумать, что этот неунывающий взрослый мужчина, родившийся во времена правления Брежнева, когда-нибудь будет рассказывать шутки, стоя на барной стойке?! Андрей Кузьмин (Stand Up на ТНТ, полуфиналист шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, Open Mic и Money Mic VK) расскажет только лучшие шутки, которые рассмешили уже тысячи людей в разных уголках России.

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