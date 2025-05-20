Казалось бы, ночной клуб и самый взрослый стендап-комик России – понятие несочетаемые. И кто бы мог подумать, что этот неунывающий взрослый мужчина, родившийся во времена правления Брежнева, когда-нибудь будет рассказывать шутки, стоя на барной стойке?! Андрей Кузьмин (Stand Up на ТНТ, полуфиналист шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, Open Mic и Money Mic VK) расскажет только лучшие шутки, которые рассмешили уже тысячи людей в разных уголках России.