Комики покажут всю многогранность юмора. Они сделают всё для того, чтобы этот вечер тебе надолго запомнился. Для тебя выступят опытные комики, в том числе из TV и интернет проектов. Ведущий вечера - Сергей Догаев (Шоу «Разгоны» Stand-Up Club, Шоу истории Stand-Up Club, Очень слабый микрофон, Шоу «Споры», Стендап за 60 секунд) Заметка от Стаси — редактора Кавра: очень загадочное описание, есть вероятность, что среди участников будут Малдер и Скалли. Вход строго 18+ . Не забудь взять с собой документы