Варвара+Jerome
Красноярск, улица Весны, 30
В основе концепции заведения — романтическая история молодой пары — русской девушки Варвары и француза Жерома, любовь которых к ароматной выпечке и друг другу, привела к созданию уютной кондитерской-пекарни, названной в их честь. Сами герои стали символами заведения, а кулинарные традиции стран, где они выросли, вылились в ассортимент нового заведения, построенного на французской и русской традициях. Хрустящий французский багет и пышный тартин с оливками здесь соседствуют с ремесленным хлебом на закваске с локальными ингредиентами — тувинским далганом, вяленой клюквой и кедровым орехом. Воздушные круассаны, улитки и тарты, а рядом — пышная русская сдоба и кексы. Кремовые и муссовые торты с пирожными, а по соседству — сочные пироги с ягодами и фруктами. Время работы: Ежедневно с 08:30 до 21:00 https://varvara-jerome.ru/
Карта места...