Эстрадный гастропаб в центре Красноярска. Большой уютный зал с приглушённой атмосферой в самом центре города. Из окон открывается вид на Красноярскую набережную и Коммунальный мост, который особенно красиво светится, когда наступает вечер. В меню европейская, тайская, японская кухня. Здесь ты можешь попробовать необычные сочетания вкусов! Что выберешь — пикантный азиатский кокосовый борщ с морепродуктами, или сливочный суп на фруктовом бульоне? Или нестареющую классику — королевский том-ям? В меню более 25 видов пицц и 75 видов роллов. Ты точно найдёшь блюдо по вкусу. Столик можно забронировать по телефону (391) 215-59-09 или 8-923?305?59?09 Есть доставка еды. Заведение работает ежедневно с 11:00 до 23:00 https://klkrsk.ru/
Карта места...