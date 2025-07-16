Проект, в котором гармонично переплетаются театр и гастрономия. Спектакль является не просто театральной постановкой, а событием, в котором блюда наравне с актерами, становятся полноценными действующими лицами. Гастрономический спектакль «Великолепная Марлен – Размышления» приглашает тебя проникнуть за кулисы публичного образа и узнать больше о непростой жизни женщины, которая однажды сказала: «Моя жизнь — Мой образ — Моя легенда — Моя тюрьма». Вас ждут песни, которые стали визитной карточкой Марлен Дитрих, а также – композиции, которые посвятили ей её друзья. Этот спектакль раскрывает внутренний мир Марлен, её размышления, сомнения и поиски, которые сделали её жизнь бесконечно интересной и загадочной. Гастрономическая составляющая включает специальное сет-меню из 4 блюд, разработанное по рецептам самой Марлен Дитрих, что делает спектакль особенно атмосферным и запоминающимся. Внимание, действие проходит под открытым небом, и кроме очевидных плюсов — расслабленной атмосферы томного летнего вечера, мерцания звезд над головой, неординарных по содержанию, часто экспериментальных, постановок, тебя могут ждать и очевидные риски — возможные дождь, град, гроза — то, что метеорологи называют неблагоприятными метеоусловиями. В случае скверной погоды показ события автоматически переносится на закрытую площадку «Пушка+».