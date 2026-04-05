Культурное пространство «Каменка» празднует день рождения в формате иммерсивного спектакля. В нём зрители станут полноценными участниками и в реальном времени проследят за трансформацией здания от первых репетиций творческих коллективов до места, где свой путь начали первые крупные креативные бренды края — из Дома культуры в Арт-резиденцию. За годы «Каменка» прошла путь от Дворца молодёжи до арт-резиденции: менялся статус, рос масштаб проектов от районных событий к городским и региональным.На протяжении десяти лет ежегодно проводился «Бал в кедах», приуроченный ко дню рождения пространства и ставший для многих местом самовыражения и альтернативой формальным торжественным событиям. В 2023 году проект завершился. После трёхлетнего перерыва «Каменка» возвращается с новым событием под слоганом «Здесь вам не ДК!».