Цикл кинообсуждений «Азиатское кино»: фильм «Гуан»
площадь Мира, 1
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Цикл кинообсуждений для тех, кто интересуется современным киноискусством и готов расширять рамки интересов. Встречи подходят для синефилов любого уровня погруженности. Киноискусство распространилось по всем континентам, но разговоры будут построены на тенденциях азиатского кино последнего десятилетия. Кино точнее и быстрее реагирует на изменения настроений в обществе, и убедительно диктует социальные стереотипы поведения. О триггерах современности и реакции искусства будем разговаривать на этих встречах. Все фильмы отмечены на азиатских и европейских фестивалях. Жанрово они включают в себя элементы комедии, свойственной исключительно азиатскому кинематографу. О фильме: Аутичный парень собирает хрупкие предметы.
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