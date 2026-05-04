Поднимаясь в горы древней тропой шаманов, ты не только увидишь необычные памятники заповедника Столбы, но также познакомишься с местными преданиями и легендами.Поговоришь о левитации, целебной воде и других чудесах, а также полюбуешься головокружительными панорамами с лучших смотровых площадок. Затерянные земли Путешествие начнется в живописной долине реки Базаиха. Здесь, в лесной чаще, притаились заброшенная каменоломня и родник с кристально чистой водой. Оба памятника заповедника Столбы считаются местами силы. Отведаешь прохладной и вкусной воды, зарядишься энергией этих мест и отправишься к началу тропы шаманов — Красному гребню. Площадка для левитации и созерцания Ты поднимешься на сотни метров и с Красного гребня осмотришь Красноярск и его окрестности, а также массивные скалы заповедника. Смотровая площадка — не только видовая локация, но и место паломничества эзотериков. В городских хрониках сохранились упоминания о необъяснимых феноменах левитации на Красном гребне. Может, и вы ощутишь нечто особенное? Любителей же геологии эти места поразят своей историей, ведь скальный массив — это дно древнего моря, где и сейчас можно отыскать окаменелые останки морских обитателей прошлого. Тропа шаманов Продолжая подъем, ты услышишь истории о шаманах енисейских кочевых народов. Тебе расскажут об обрядах и таинстве нашего пути, который ведет к мистической Арке. Согласно старинному поверью, Арка сжигает плохую карму и исцеляет прошедших сквозь неё. После проведения древнего ритуала, выйдешь на каменный балкон, чтобы насладиться головокружительными видами, заслуженным отдыхом и обедом. Организационные детали Трансфер на автомобиле до точки начала похода и обратно включён, тебе встретят возле твоей гостиницы и привезут обратно Маршрут занимает около 7 км, местами имеет крутые подъемы и спуски — поэтому треккинг подойдёт путешественникам с хорошей физической подготовкой Необходимо надеть нескользящую обувь и непродуваемую одежду Возьми с собой бутылку питьевой воды, перекус, репеллент от насекомых и дождевик на случай непогоды Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет