Иммерсивная игра в «Мафию» с актерами театра. Мафия – это самая известная командная игра, где участники примеряют на себя роли героев, злодеев и невинных мирных жителей. Цель мирных жителей – вычислить мафию, цель мафиози – не выдать себя. Ради победы использовать можно все: хитрость, обман, логику и, конечно, обаяние. «Театральная мафия» в «Пушке+» – отличная возможность перевоплотиться в героев любимого спектакля и прожить лихо закрученный сюжет вместе с опытными ведущими и артистами театра Пушкина Яной Няньчук и Анной Домниковой! Кстати, они, так же как зрители, примерят на себя роли мафиози и мирных жителей. Первая игра будет посвящена спектаклю «XII ночь Или как вам будет угодно», которому недавно исполнилось 10 лет. В уютном фойе «Пушка+», на время превратившемся в остров Иллирию, участников встретит опытный ведущий от клуба мафии Crime Time Алексей Сызганцев, который и объяснит правила игры. Главное — быть готовым к перевоплощению, чтобы в образе своего персонажа перенестись в художественную реальность спектакля!