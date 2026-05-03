Это будет несложный маршрут по сопкам над Енисеем с нетипичными видами на окрестности. Ты пройдёшь по диким таёжным местам к смотровым площадкам, где маловероятно встретить людей. В самых живописных локациях тебя ждёт небольшая фотосессия. Маршрут будет таким: — Таёжная тропа от реки Заречная Листвянка приведёь к малопосещаемой смотровой площадке на скальниках. Полюбуешься плотиной, ГЭС и Красноярским морем с его заливами — На одном из скальников покачаешься на качели над обрывом и пофотографируешься — Спустишься к заброшенной технологической дороге вдоль ЛЭП. Отсюда начинается целая россыпь смотровых площадок на ГЭС, мост через Енисей и часть Дивногорска — Доберёшься до самой дальней площадки «Вторая опора» — откуда гидроэлектростанция видна как на ладони — Спустишься к знаменитому Чёртовому мосту, доступ на который сейчас закрыт — Закончишь маршрут на смотровой площадке компании «Эн+» над ГЭС — По желанию ты можешь остаться в Дивногорске и погулять по городу самостоятельно Как все участники доберутся до точки старта: Встретишься в электричке Красноярск — Дивногорск или на перроне Дивногорска. Ты можешь сесть в электричку на железнодорожном вокзале Красноярска или на вокзале станции Енисей От вокзала Дивногорска до начала маршрута и обратно все поедут на такси Организационные детали Маршрут подойдёт активным здоровым людям. Треккинг пройдёт по пересечённой местности. Набор высоты составит 430 м, протяжённость пешей части маршрута — 10,5 км Дополнительно оплачиваются билет на электричку до Дивногорска — 45 руб. за чел., такси до начала маршрута — 450 руб., такси до вокзала — 200-250 руб. Возьми с собой напитки и перекус Через несколько дней после экскурсии ты получишь ссылку на фотографии (не менее 30 шт.)