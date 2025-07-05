Это история человека, изучающего природу людей, их социальную зависимость от места пребывания. Он узнаёт о городе N, в котором живут люди, по слухам, способные направить его в исследованиях и помочь осознать саму суть человечества. И он решает запечатлеть на видео этот момент. Разрешено ли это, сможет ли он снять логичную историю, или же он просто не будет нажимать на кнопку «стоп»? Не станет ли желание снять фильм скрытым социальным экспериментом? Саспенс, медитативные эффекты, пластические рассуждения, осмысление рутины и магии истины - всё это вшито в структуру спектакля Domino. Режиссёр-постановщик Юля Коробейникова рассуждает на тему допустимой меры свободы и её соприкосновения с искусством. Это технологичный спектакль, где все зрители окружают центральную сценическую экспозицию. Всё происходит в чаше пустого бассейна. А зритель становится частью происходящего действия.