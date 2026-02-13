Страшная сказка на ночь
Красноярская краевая филармония, площадь Мира, 2Б
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
В этот вечер один из самых красивых залов филармонии встретит зрителей полумраком. Знаменитые хрустальные люстры станут скорее отбрасывать тени, чем давать свет. Занимай место поудобнее, укрывайся пледом и слушай, затаив дыхание, леденящую кровь готическую новеллу Алексея Толстого «Семья вурдалака». Страшную историю для тебя расскажет заслуженный артист России Юрий Мосов, а от устрашающих мелодий в исполнении Красноярского филармонического русского оркестра мурашки по коже побегут даже у самого хладнокровного зрителя. Сюжет: Маркиз де Юрфе проездом попал в некую сербскую семью, где глава семьи, старик Горча, ушёл на поиски разбойника Алибека, дав наказ детям: если он не вернётся через десять дней, то не называть его имени. В доме о нём все говорят вполголоса, и никто не произносит его имя. Малолетний внук Горчи нарушает старинную заповедь, произнося имя деда, и вскоре тот приходит домой. Так начинается страшная история семьи вурдалака…
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