В этот вечер один из самых красивых залов филармонии встретит зрителей полумраком. Знаменитые хрустальные люстры станут скорее отбрасывать тени, чем давать свет. Занимай место поудобнее, укрывайся пледом и слушай, затаив дыхание, леденящую кровь готическую новеллу Алексея Толстого «Семья вурдалака». Страшную историю для тебя расскажет заслуженный артист России Юрий Мосов, а от устрашающих мелодий в исполнении Красноярского филармонического русского оркестра мурашки по коже побегут даже у самого хладнокровного зрителя. Сюжет: Маркиз де Юрфе проездом попал в некую сербскую семью, где глава семьи, старик Горча, ушёл на поиски разбойника Алибека, дав наказ детям: если он не вернётся через десять дней, то не называть его имени. В доме о нём все говорят вполголоса, и никто не произносит его имя. Малолетний внук Горчи нарушает старинную заповедь, произнося имя деда, и вскоре тот приходит домой. Так начинается страшная история семьи вурдалака…