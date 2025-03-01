Порой жизнь выдает такие фортеля, что невольно задумываешься, а наяву ли все это происходит? Может я сплю? А вдруг сон вещий? Но приняв и погрузившись в ситуацию, приходит осознание реальности происходящего. Так и в этой ситуации. Странный гость, говорит странные вещи, да и ведет себя не совсем стандартно. Хотя на что не пойдешь ради любви? Во всем этом и придётся разобраться героине, проживающей самую обычную нормальную жизнь. Она еще не подозревает, что совсем скоро ее жизнь изменится и никогда не будет прежней. Откровения и признания в ее адрес, заставят многое переоценить и взглянуть на повседневное под другим углом. Лирическая комедия о любви, отношениях и еще раз о любви, которая не оставит тебя равнодушными.