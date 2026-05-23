Ежегодный винный фестиваль, объединяющий российских виноделов, профессионалов индустрии и просто любителей, на одной площадке Образовательная часть: Часть фестиваля, где профи винной индустрии делятся тонкостями виноделия, обсуждают свежие направления, технологии производства вина и секреты дегустации. Это отличная возможность задать вопросы профессионалам и расширить свои знания в сфере энологии. Винный салон: Зона дегустации с винными участниками со всей страны. Здесь ты сможешь попробовать винные образцы, привезённые напрямую с виноделен и познакомиться с их создателями. Дискуссионная площадка: Часть образовательной программы, где эксперты в отрасли поднимут темы, которые волнуют многих профессионалов индустрии и любителей. Музыкальная программа: Зрелищное живое выступление от кавер-исполнителей и диджей-сеты от АППЕРКАТС (UPPERCUTS). Вечер, свежий воздух и концерт музыкальной группы, который поставит яркую точку в сибирском винном празднике. Главные звёзды вечера — кавер-группа «Good Fellas»