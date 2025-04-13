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  1. Красноярск
  2. События

Сходу

проспект Мира, 102А

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от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Прямо в центре города актёры устроят импровизационное шоу «СХОДУ». И там будет всё зависеть от тебя! Ты выбираешь: роли для актёров, обстоятельства, в которых они играют, а иногда даже их дальнейшие действия. В ходе шоу можно: - побывать на чьей-нибудь свадьбе или драке (какая свадьба без драки) - увидеть, как бросают девушку - а если повезёт, даже выйти на сцену и поучаствовать в процессе!

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