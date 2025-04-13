Прямо в центре города актёры устроят импровизационное шоу «СХОДУ». И там будет всё зависеть от тебя! Ты выбираешь: роли для актёров, обстоятельства, в которых они играют, а иногда даже их дальнейшие действия. В ходе шоу можно: - побывать на чьей-нибудь свадьбе или драке (какая свадьба без драки) - увидеть, как бросают девушку - а если повезёт, даже выйти на сцену и поучаствовать в процессе!