«Шёпот сцены» — первый аудиопроменад в театре Пушкина. Он посвящён 150-летию театра и сделан командой с любовью к театральному делу и людям. Каждый сеанс всего 15 зрителей смогут посетить театр в тёмное время суток, когда спектакль уже окончен, а театр пуст. Каждому участнику этой необычной мистической истории выдаётся специальное оборудование, которое позволит погрузиться в волшебный мир театра Пушкина и его призраков. Ты сможешь встретиться с духами театра, узнать много интересных фактов об истории театра Пушкина и понять, за что же любят театр особенной любовью.