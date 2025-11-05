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Шёпот сцены

Красноярский драматический театр им. Пушкина, проспект Мира, 73

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Шёпот сцены» — первый аудиопроменад в театре Пушкина. Он посвящён 150-летию театра и сделан командой с любовью к театральному делу и людям. Каждый сеанс всего 15 зрителей смогут посетить театр в тёмное время суток, когда спектакль уже окончен, а театр пуст. Каждому участнику этой необычной мистической истории выдаётся специальное оборудование, которое позволит погрузиться в волшебный мир театра Пушкина и его призраков. Ты сможешь встретиться с духами театра, узнать много интересных фактов об истории театра Пушкина и понять, за что же любят театр особенной любовью.

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