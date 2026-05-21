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  1. Красноярск
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Серовин и Коров

В центре Мира, проспект Мира, 96

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Авторские стендап лекции художника Елены Лукиянчук. Верная, трогательная, всепрощающая, непростая и труднообъяснимая дружба связывала главных звезд российской живописи начала ХХ века — Валентина Серова и Константина Коровина. В их дружбе было место здоровому соперничеству, которое никогда не превращалось в противостояние. Они вместе работали, отдыхали, путешествовали и преподавали в Училище живописи, ваяния и зодчества. Федор Шаляпин, Савва Мамонтов, Николай II и многие другие станут героями удивительной истории жизни двух художников.

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