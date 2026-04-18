Ромео. Джульетта. Модель для сборки
Красноярский Театр Пушкина, проспект Мира, 73
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Нет повести печальнее на свете, чем история «Ромео и Джульетты». Это больше не просто трагедия Шекспира, а мифологема, которую исследует режиссёр Надежда Столбова. В своем спектакле она соединяет фрагменты разных переводов, мюзикла, оперы и балета, создавая причудливый орнамент. Для режиссёра эта история — про попытку диалога и желание быть услышанным. В центре внимания — механизмы коммуникации: от вражды Капулетти и Монтекки до навязывания своей правды. Это художественное исследование с музыкой, хореографией и юмором, где действие строится нелинейно. Зрителя ждёт новая интерпретация знакомого сюжета.
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