Нет повести печальнее на свете, чем история «Ромео и Джульетты». Это больше не просто трагедия Шекспира, а мифологема, которую исследует режиссёр Надежда Столбова. В своем спектакле она соединяет фрагменты разных переводов, мюзикла, оперы и балета, создавая причудливый орнамент. Для режиссёра эта история — про попытку диалога и желание быть услышанным. В центре внимания — механизмы коммуникации: от вражды Капулетти и Монтекки до навязывания своей правды. Это художественное исследование с музыкой, хореографией и юмором, где действие строится нелинейно. Зрителя ждёт новая интерпретация знакомого сюжета.