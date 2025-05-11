Вариации на тему трагедии. Нет повести печальнее на свете, чем?.. Все верно. Ответ знают даже те, кто не читал величайшего английского драматурга. Кто-то смотрел фильм или играл в компьютерную игру по мотивам, кому-то сюжет рассказали друзья. Однако «Ромео и Джульетта» — больше, чем история о несчастных влюбленных, в ней огромное количество уровней и слоев, которые раскрываются только внимательному читателю. Сегодня это уже не столько трагедия Шекспира, сколько мифологема, живущая сама по себе. Именно она становится объектом исследования режиссера Надежды Столбовой.