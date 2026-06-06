Тема: Могут ли за деньги купить счастье? (Can Money Buy Happiness?) Обсудишь один из самых спорных вопросов в жизни. Встречу проведёт Софья Турсина — репетиторка английского языка с 8-милетним опытом. Это будет не только обсуждение, но и настоящий дебат-батл. Будем спорить, смеяться, менять мнение и рассуждать о том, что действительно делает людей счастливыми. Уровень владения английским языком на встрече от B1 и выше