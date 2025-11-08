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Перфоманс «Абонент не доступен»

«Соседский клуб» в ТРЦ Планета, улица 9 Мая, 77

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Расскажите свою историю, а актёры сыграют её прямо здесь и сейчас. Порой до человека не достучишься. Вот он рядом, а понять сложно, как будто вы с разных планет. Может быть, вы из разных поколений и не понимаете значения некоторых слов. А может, вы из разных социальных кругов? А может, раньше понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, а сейчас — вообще не разберешься? Порой и хотелось бы разобраться, просто поговорить, а уже не с кем… Не достучишься, не дозвонишься. Что остаётся тогда?

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