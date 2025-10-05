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Перфочитка пьесы «Wonderland»

Бар «Дело не в тебе», улица Кирова, 19

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

«Время сжигать мосты, время искать ответ, и менять сгоревшие лампочки». Во время перфочитки зрители услышат текст пьесы «Wonderland». Эта пьеса о поиске человека себя под завалами памяти, попытке переписать свою историю и начать с чистого листа. Главная героиня — Алиса, она заблудилась и ищет выход из кроличьей норы. Что такое перфочитка? Обычно внутренний диалог драматурга упускается из внимания, но соединив известные элементы перформанса и театральной читки, зрителю удастся узнать о секретах создания пьесы — о героях, тонкостях сюжета, конфликтах автора с текстом и взаимосвязи вымышленного мира с реальной жизнью. На сцене одновременно предстанет драматург, актёр и человек со своими личными переживаниями. Запись через ТГ по кнопке «Купить билет».

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