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  1. Красноярск
  2. События

Пельменница

Колокол, проспект Мира, 37

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Создай собственную мисочку для блюд с соусом. Мисочку можно будет расписать, добавить рожицу или сделать надпись. На мастер-классе ты: 1. Сперва сделаешь основу мисочки 2. А затем — слепишь соусник, в который можно будет добавлять любимые соусы Украсить мисочку можно как угодно — здесь место для полёта фантазии.

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