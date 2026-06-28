Создай собственную мисочку для блюд с соусом. Мисочку можно будет расписать, добавить рожицу или сделать надпись. На мастер-классе ты: 1. Сперва сделаешь основу мисочки 2. А затем — слепишь соусник, в который можно будет добавлять любимые соусы Украсить мисочку можно как угодно — здесь место для полёта фантазии.