Возраст 6+
Мастер-классы
Про событие
Создай собственную мисочку для блюд с соусом. Мисочку можно будет расписать, добавить рожицу или сделать надпись. На мастер-классе ты: 1. Сперва сделаешь основу мисочки 2. А затем — слепишь соусник, в который можно будет добавлять любимые соусы Украсить мисочку можно как угодно — здесь место для полёта фантазии.
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