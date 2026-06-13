Открытый микрофон «Поэт.точка»
«Квартира академика», улица Академгородок, 66
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Каждый желающий может выйти к микрофону и прочитать то, что написано им самим или его любимым автором. А можно просто прийти послушать, вдохновиться и провести вечер в уютной творческой атмосфере. Вход свободный по регистрации. Регистрация для зрителей и участников
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