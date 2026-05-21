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  1. Красноярск
  2. События

Осторожно, двери!

Музейный центр «Площадь Мира»
площадь Мира, 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Как часто жизнь даёт шанс, а человек проходит мимо? Было у тебя что-то подобное? А может закрывались одни двери и открывались другие, к новым возможностям? Или было такое, когда приходилось долго стучаться в двери, а они не были заперты. Как часто ты закрывал дверь и больше никогда не возвращался? Ждут тебя и твои истории. Плейбэк (от англ. playback – воспроизведение) – это формат театра, в котором на сцене играются невыдуманные истории из зала. Зрители вспоминают случаи из своей жизни, а актеры создают выступления на стыке драмы, перформанса, психодрамы, клоунады, свободного танца и мистерии. Это театр-зеркало.

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