Как часто жизнь даёт шанс, а человек проходит мимо? Было у тебя что-то подобное? А может закрывались одни двери и открывались другие, к новым возможностям? Или было такое, когда приходилось долго стучаться в двери, а они не были заперты. Как часто ты закрывал дверь и больше никогда не возвращался? Ждут тебя и твои истории. Плейбэк (от англ. playback – воспроизведение) – это формат театра, в котором на сцене играются невыдуманные истории из зала. Зрители вспоминают случаи из своей жизни, а актеры создают выступления на стыке драмы, перформанса, психодрамы, клоунады, свободного танца и мистерии. Это театр-зеркало.