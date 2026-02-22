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  1. Красноярск
  2. События

Нарциссы

Давайте перейдём, проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция, посвящённая нарциссам. Что тебя ждёт? — Начнут с мифа о нарциссе — Обсудишь, что такое нарциссическая личность и как она формируется — Поймёшь, как такие люди выстраивают взаимоотношения, как они себя ведут в кабинете психолога и что же их вообще волнует P.s.: а раскрыть эту тему помогут персонажи Disney

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