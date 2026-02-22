Возраст 18+
Про событие
Лекция, посвящённая нарциссам. Что тебя ждёт? — Начнут с мифа о нарциссе — Обсудишь, что такое нарциссическая личность и как она формируется — Поймёшь, как такие люди выстраивают взаимоотношения, как они себя ведут в кабинете психолога и что же их вообще волнует P.s.: а раскрыть эту тему помогут персонажи Disney
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи