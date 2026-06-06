Мастер-класс, на которой ты сможешь соединиться с магией лета, магией жизни и магией самого себя. Это творческий мастер-класс в актуальном экспресс-формате: как залить шампунь в фонтан и посмотреть, что же будет. Это как наконец-то заказать любимый чизкейк. Это как словить эйфорию от неожиданной встречи и случайного взгляда прямо в глаза. Это как долго-долго гулять и не заметить, что уже рассвет. Тебя ждёт 3 круга необычных и очень простых заданий (без выхода из зоны комфорта). Всего по чуть-чуть: ассоциативное мышление, игра, движение, голос, смех, дурачество, экспромт, фантазирование. Результат с первых минут: расслабление, спокойствие, фонтан радости, ощущение праздника, ожидание чуда, улыбка, дружеская обстановка, творческое самовыражение и признание всей группы. Класс ведёт Полина Наумова, рок-звезда и андеграундный режиссёр. А ещё Полина говорит, что каждого в конце вечера будет ждать предложение, от которого сложно отказаться.