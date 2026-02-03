Психологическая драма, созданная при поддержке Гёте-Института в Новосибирске. Автор: Нино Харатишвили После смерти единственного сына, гениальная пианистка Лив Штайн решает прекратить свою концертную деятельность и замыкается в себе. Никто из родных и близких не может заставить её вернуться к нормальной жизни. Всё меняется, когда на пороге ее дома появляется Лора Левин — молодая девушка, утверждающая, что она была знакома с сыном Лив Штайн. Лора предлагает великой пианистке сделку: за рассказы о покойном, Лив Штайн должна обучить её музыке. Скорбящая мать соглашается на эти условия, не догадываясь, кого пустила в свой дом... Спектакль наполнен классической музыкой Рахманинова, Равеля, Шумана, а также произведениями современного новосибирского композитора Марии Красиловой.